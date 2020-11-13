Общероссийскому народному фронту предложили принять участие в лоббировании интересов многодетных семей. Предложения Минздрава в большей части касаются глав многодетных семейств.
Среди предложений — снижение пенсионного возраста, уменьшение подоходного налога и отчислений в Фонд соцстрахования, а также предоставление отпуска по уходу за детьми.
"Нужно снижать пенсионный возраст для мужчин на год после рождении третьего и последующего детей. Необходимо дополнить федеральный закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС, ввести семейное налогообложение как альтернативу налогообложению доходов физических лиц с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребёнка", — сказал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
Он также предложил создать национальный регистр репродуктивного здоровья.
"Мы рекомендуем предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребёнком", — предложил Аполихин, выступая на круглом столе ОНФ "Реализация "медицинских" поправок, внесённых в Конституцию РФ".
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.