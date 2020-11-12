Московским предприятиям и организациям разрешили проводить новогодние корпоративы при соблюдении требований Роспотребнадзора. Разрешение получено на проведение как в кафе и ресторанах, так и в самих организациях.
Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг столичной мэрии.
"Московским компаниям разрешили проводить новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер. Работодатели могут организовывать и проводить корпоративы с учётом рекомендаций Роспотребнадзора — не более 50 гостей, соблюдение социальной дистанции и завершение мероприятия не позднее 23.00. Требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организации", — заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, организации не получат штрафов, если не допустят нарушений.
"Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат", — добавил глава департамента.
Ранее сообщалось, что россияне рвутся на новогодние корпоративы, потому что соскучились по живому неформальногму общению с коллегами. О готовности провести такие вечеринки заявили 60 процентов опрошенных владельцев малого и среднего бизнеса.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.