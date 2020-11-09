Поэт Резник считает, что детские сады задолжали ему 180 млн рублей

Юристы поэта Ильи Резника обратились в судебные органы с иском о взыскании в пользу песенника 180 млн рублей с сети детских садов за использование в названии сочетания слов "маленькая страна".

Резник, написавший много лет назад песню, которую исполняет Наташа Королёва, уверен:

эти слова "закреплены" за ним, согласно авторскому праву и, чтобы их использовать, нужно получить разрешение мэтра и заплатить ему гонорар.

Как рассказали владельцы сети детсадов "Маленькая страна" (состоит из 60 учреждений) предприниматели Будивские, "с каждого садика Резник хотел получить по 3 млн".

По их словам, было уже 7 судов, которые юристы поэта проиграли.

Однако летом Алина и Олег Будивские получили постановление о возбуждении уголовного дела, в рамках которого им придётся отвечать по статье 180 Уголовного Кодекса "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Им грозило до двух лет лишения свободы и выплата компенсации поэту.

"3 сентября 2019 года Роспатент снял с товарного знака "Маленькая страна" защиту в области дошкольного образования. За Резником осталось использование торговой марки в области развлечения и музыки", — пишет КП.

Теперь Резник вправе потребовать гонорар за исполнение песни, написанной в 1993 году, если её будут исполнять на утренниках.