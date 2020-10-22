Министр здравоохранения России уходит на самоизоляцию

Министр здравоохранения России уходит на дистанционный формат работы. Решение о самоизоляции Михаил Мурашко принял после того, как член его семьи сдал положительный тест на коронавирус.

На публичных мероприятиях Минздрав РФ будет представлять первый замминистра.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи глава Минздрава России Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию", — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Кузнецов рассказал о самочувствии Михаила Мурашко.