Росприроднадзор — Познеру: в России нет радиоактивных захоронений

В Российской Федерации не существует захоронений радиоактивных отходов. Об этом на Первом канале заявила руководитель Росприроднадзора.
Аналогичное заявление ранее сделали в госкорпрорации "Росатом".
"Именно радиоактивных захоронений нет. Здесь у нас нет разногласий с Росатомом", — сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос Владимира Познера, полагает ли она, что в России есть радиоактивные захоронения.
Ранее на аналогичный вопрос Познера также отрицательно ответил генеральный директор госкорпрорации "Росатом" Алексей Лихачёв.
Светлана Радионова возглавила Росприроднадзор с конца декабря позапрошлого года. До этого несколько лет являлась заместителем руководителя Ростехнадзора.
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