Росприроднадзор — Познеру: в России нет радиоактивных захоронений

В Российской Федерации не существует захоронений радиоактивных отходов. Об этом на Первом канале заявила руководитель Росприроднадзора.

Аналогичное заявление ранее сделали в госкорпрорации "Росатом".

"Именно радиоактивных захоронений нет. Здесь у нас нет разногласий с Росатомом", — сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос Владимира Познера, полагает ли она, что в России есть радиоактивные захоронения.

Ранее на аналогичный вопрос Познера также отрицательно ответил генеральный директор госкорпрорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

Светлана Радионова возглавила Росприроднадзор с конца декабря позапрошлого года. До этого несколько лет являлась заместителем руководителя Ростехнадзора.