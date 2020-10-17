Кара за карму. Далай-лама рассказал о причинах COVID-19

Буддийский лидер увидел в событиях, происходящих в мире, кару за то, что карма человечества испорчена.

По мнению Далай-ламы XIV эпидемию спровоцировало то, что люди не заботятся о своей карме. Чтобы наказание не приобрело ещё более угрожающие формы, людям необходимо задуматься и принять соответствующие меры.

От расплаты за уже совершённое, по мнению лидера тибетских монахов, уже не уйти. Остаётся только не допустить повторения пандемии в будущем.

Обращение к буддистам Далай-лама опубликовал на своём официальном портале.

"Мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено", — отметил Далай-лама.

Духовный лидер сказал, что он молится за скорейшее прекращение пандемии. Далай Лама просит благоденствия для всего мира, и в частности для Индии.