Буддийский лидер увидел в событиях, происходящих в мире, кару за то, что карма человечества испорчена.
По мнению Далай-ламы XIV эпидемию спровоцировало то, что люди не заботятся о своей карме. Чтобы наказание не приобрело ещё более угрожающие формы, людям необходимо задуматься и принять соответствующие меры.
От расплаты за уже совершённое, по мнению лидера тибетских монахов, уже не уйти. Остаётся только не допустить повторения пандемии в будущем.
Обращение к буддистам Далай-лама опубликовал на своём официальном портале.
"Мы столкнулись с пандемией коронавируса, что не может не огорчать. То, что уже происходит, вызвано накопленной в прошлом кармой и не может быть изменено", — отметил Далай-лама.
Духовный лидер сказал, что он молится за скорейшее прекращение пандемии. Далай Лама просит благоденствия для всего мира, и в частности для Индии.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.