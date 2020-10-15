Отлучённый от церкви монах Сергий смог открыть новый храм на Урале

Отлучённый от Русской православной церкви Московского патриархата схиигумен Сергий (Романов) открыл новую церковь на территории незаконно удерживаемого монастыря на Урале.
"На территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области новый храм — в честь Покрова Пресвятой Богородицы", сообщается в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева.
Сергий на записи говорит, что новый храм может вместить до четырёх тысяч человек.
"Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Он начинался с деревянного маленького храма, в котором вмещались человек 30-40. Сейчас он может вместить 4 тыс. человек. Я благодарю вас за ваши труды. Желаю вам всем быть подобными царской семье Николая II. Живите по-царски", — сказал Сергий, обращаясь к прихожанам.
На видеозаписи зафиксировано, что в богослужении экс-схиигумена присутствовали десятки человек.
Ранее сообщалось, что на Сергия открыли уголовное дело.
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