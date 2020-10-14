Членам Госсовета РФ запретят иметь иностранные паспорта и счета

Члены нового Госсовета России не будут иметь права получать документы, свидетельствующие об их иностранном гражданстве, подданстве или виде на жительство.

Этим госслужащим также будет запрещено иметь счета в зарубежных банках. О запрете на владение иностранной недвижимостью не сообщается.

"В состав Государственного Совета не могут входить лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Лицам, входящим в состав Государственного Совета, в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта, внесённого в Госдуму.

Председатель Госсовета России, которым предположительно станет глава государства, и члены вновь образуемого госоргана будут участвовать в его работе на общественных началах.