Россияне смогут регистрировать рождение ребёнка в любом загсе страны

Россияне прежде могли зарегистрировать не по месту жительства только брак. Правительство подготовило проект закона, по которому таким же образом можно будет зарегистрировать рождение или усыновление ребёнка.

Нововведение касается также расторжения брака и вообще всех записей актов гражданского состояния.

"Сейчас, в частности, рождение ребёнка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление — по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака — по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. Законопроектом закрепляется распространение экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта закона предлагают отменить все подзаконные акты, препятствующие новации.