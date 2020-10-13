В зоопарке Астрахани енот помогает в реабилитации детей-инвалидов

Енот, рождённый без одной лапы, помогает в реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями. На примере енота по имени Эля детям-инвалидам рассказывают о том, как можно прожить без конечности.
"Енот по имени Эля, которая живет в мини-зоопарке Астрахани, помогает детям с ограниченными возможностями здоровья в реабилитации. Эля у нас почти с самого рождения, она появилась на свет без одной лапки. Она не чувствует себя инвалидом, очень шустрая, и отсутствие конечности ей совсем не мешает", — рассказала ТАСС директор зоопарка Елена Прихожан.
Она считает, что Эля помогает детям-инвалидам быстрее социализироваться.
"На её примере мы показываем деткам-инвалидам, что если у человека нет какой-то части тела, то это не приговор. На экскурсию к Эле приходят воспитанники социальных и реабилитационных центров. Общение с животными помогает детям быстрее восстанавливаться, а также принимать физические отличия людей", — пояснили в зоопарке, который является социальным предприятием.
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