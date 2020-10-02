Тяжелоатлетку Анну Тураеву приняли за мужчину в аэропорту Петербурга

Чемпионка мира по пауэрлифтингу рассказала об унижении, которому её подвергли при проверке документов в аэропорту Санкт-Петербурга.

Анна уверена, что её могли бы избавить от унизительного положения, если бы занялись проверкой её пола не на глазах у любопытной публики.

Анна Тураева призналась, что уязвлена бестактностью сотрудников аэропорта, которые не захотели выяснить правду в "специально отведённом кабинете". Конфликт стал достоянием публики, что, естественно, не понравилось спортсменке.

"Я не обижена! Не задета тем фактом, что во мне видят больше мужчину, чем женщину. Я и сама в себе женщину не очень-то вижу", — призналась спортсменка.

Тураеву, которую заподозрили в подделке паспорта, по её словам, спрашивали о вещах интимного характера.

Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни были возмущены ситуацией, другие восприняли инцидент как естественную реакцию на необычную внешность женщины.