Чемпионка мира по пауэрлифтингу рассказала об унижении, которому её подвергли при проверке документов в аэропорту Санкт-Петербурга.
Анна уверена, что её могли бы избавить от унизительного положения, если бы занялись проверкой её пола не на глазах у любопытной публики.
Анна Тураева призналась, что уязвлена бестактностью сотрудников аэропорта, которые не захотели выяснить правду в "специально отведённом кабинете". Конфликт стал достоянием публики, что, естественно, не понравилось спортсменке.
"Я не обижена! Не задета тем фактом, что во мне видят больше мужчину, чем женщину. Я и сама в себе женщину не очень-то вижу", — призналась спортсменка.
Тураеву, которую заподозрили в подделке паспорта, по её словам, спрашивали о вещах интимного характера.
Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни были возмущены ситуацией, другие восприняли инцидент как естественную реакцию на необычную внешность женщины.
"Ну она же спецом хотела быть мужиком, все для этого сделала, теперь удивляется", — комментируют историю люди.
"Да как только могли подумать про эту миловидную дюймовочку, что она мужик?" — острят интернет-пользователи.
"Доказывала, что она женщина, а могла бы просто вломить", — шутят в сети.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".