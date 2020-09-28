Некоторые категории населения россиян имеют законное право на получение двух государственных пенсий.

"На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы. В основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости", — рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева .

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам.

"Работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают. Пенсия — по сути компенсация за период трудовой деятельности Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы, и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности. ", — объяснял Силуанов.