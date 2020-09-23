Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам

Глава Минфина, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что пенсии работающим пенсионерам не индексируют потому, что они получают зарплату.

"Работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают. Пенсия — по сути компенсация за период трудовой деятельности", — сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроекты об индексации пенсий работающему старшему поколению.