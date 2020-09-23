Глава Минфина, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что пенсии работающим пенсионерам не индексируют потому, что они получают зарплату.
"Работающие пенсионеры работают и получают еще заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают. Пенсия — по сути компенсация за период трудовой деятельности", — сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроекты об индексации пенсий работающему старшему поколению.
"Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы, и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности. Вопрос с выплатами работающим и неработающим пенсионерам в целом урегулирован, в том числе принятыми законодательными актами", — отчитался министр.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.