В Нагорный Карабах отправятся более 3000 волонтёров

Более трёх тысяч волонтёров отправятся в Нагорный Карабах (Арцах) для оказания гуманитарной помощи. Такую инициативу обсуждали 27 сентября в Москве на инициированной Фондом развития современной дипломатии встрече с представителями армянской диаспоры, на которой обсуждали организационные, логистические и иные аспекты реализации инициативы.

По словам одного из участников встречи Левона Адамяна в настоящее время во многих российских регионах представители армянского сообщества выражают готовность поездки в Арцах для оказания гуманитарной помощи жителям.

"Реализация данной инициативы окажет благотворный эффект для стабилизации гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Кроме того, для многих представителей армянского сообщества в других странах мира такая акция станет примером возможности реализации сходных инициатив", — заявил Адамян.

Другой участник встречи, общественный деятель Сарибек Геворгян, выступил с инициативой сформировать гуманитарную миссию для поставки медикаментов и другого необходимого в зону конфликта. По его словам, для мирных жителей Нагорного Карабаха сейчас как никогда актуально развёртывание полноценной гуманитарной миссии.

"Армянское сообщество России может внести существенный вклад в оказании полноценной гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Реализация этой задачи будет способствовать не только стабилизации ситуации, но и, возможно, частичному устранению последствий войны для мирных жителей", — отметил Геворгян.

Президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян в свою очередь отметил важность координации представителей медиа, общественных организаций и деловых кругов армянской диаспоры с представителями органов государственной власти Армении. От эффективности связки Армения-Диаспора зависит успех в реализации гуманитарной инициативы в целом.