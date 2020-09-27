Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Катя Варнава вдохновила издателей выпустить книгу о собаках
Премьер Армении позвонил президенту России
В Азербайджане введён комендантский час
В Армении началась массовая мобилизация
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
В прошлом ослепший ювелир из Перми стал участником "Битвы экстрасенсов"
Трамп требует от Байдена пройти "тест на допинг" перед дебатами
Дуэйн "Скала" Джонсон выступил в поддержку Джо Байдена
Умер актёр Никита Логинов

В Нагорный Карабах отправятся более 3000 волонтёров

Более трёх тысяч волонтёров отправятся в Нагорный Карабах (Арцах) для оказания гуманитарной помощи. Такую инициативу обсуждали 27 сентября в Москве на инициированной Фондом развития современной дипломатии встрече с представителями армянской диаспоры, на которой обсуждали организационные, логистические и иные аспекты реализации инициативы.

В Нагорный Карабах отправятся более 3000 волонтёров

По словам одного из участников встречи Левона Адамяна в настоящее время во многих российских регионах представители армянского сообщества выражают готовность поездки в Арцах для оказания гуманитарной помощи жителям.

"Реализация данной инициативы окажет благотворный эффект для стабилизации гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Кроме того, для многих представителей армянского сообщества в других странах мира такая акция станет примером возможности реализации сходных инициатив", — заявил Адамян.

Другой участник встречи, общественный деятель Сарибек Геворгян, выступил с инициативой сформировать гуманитарную миссию для поставки медикаментов и другого необходимого в зону конфликта. По его словам, для мирных жителей Нагорного Карабаха сейчас как никогда актуально развёртывание полноценной гуманитарной миссии.

"Армянское сообщество России может внести существенный вклад в оказании полноценной гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Реализация этой задачи будет способствовать не только стабилизации ситуации, но и, возможно, частичному устранению последствий войны для мирных жителей", — отметил Геворгян.

Президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян в свою очередь отметил важность координации представителей медиа, общественных организаций и деловых кругов армянской диаспоры с представителями органов государственной власти Армении. От эффективности связки Армения-Диаспора зависит успех в реализации гуманитарной инициативы в целом.

Последние материалы
В Нагорный Карабах отправятся более 3000 волонтёров
Кокорин всё ещё собирается в "Рому": насколько это реально?
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Три года назад умер 18-летний актёр Егор Клинаев
Жан-Клод Ван Дамм рассказал о проверенных методах самопиара
Харламов предсказал судьбу тех, кого запрёт дома вторая волна карантина
Катя Варнава вдохновила издателей выпустить книгу о собаках
Премьер Армении позвонил президенту России
В Азербайджане введён комендантский час
В Армении началась массовая мобилизация
Популярное
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус находится под капельницей в тяжёлом состоянии

Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.

Кристина Асмус находится под капельницей в тяжёлом состоянии
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Общество
Вдовец Легкоступовой уехал на курорт с драгоценностями умершей жены
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Экономисты обеспокоены из-за курса рубля
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
В Минске собираются провести "народную инаугурацию" Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Премьер Армении позвонил президенту России
Президент Азербайджана провёл совещание Совбеза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников