Покупатели не оценили креатив новинки Gucci и высмеяли бренд

Итальянский модный дом Gucci стал посмешищем в социальных сетях — пользователи явно не оценили новую идею "экологической" линии бренда.

Поводом для шуток стала новая модель комбинезонов "с фальшивыми травяными пятнами", который стоит $ 1400.

"То, что продается по этой цене, выглядит как изношенный садовый наряд 80-х или 90-х годов", — таков приговор потенциальных покупателей.

Впрочем, Gucci считает иначе:

"Этот продукт сделан из 100% органического хлопка. Он производится путем культивирования и производственных процессов, которые не включают вредных химических веществ, пестицидов или искусственных удобрений, и включает в себя методы, которые уважают биоразнообразие и экосистемы, улучшают качество почвы и сокращают потребление воды, — с гордостью говорится в рекламе дорогостоящего предмета одежды, размещенной на веб-сайте бренда. — Gucci исследует новые подходы к культовой ткани, переосмысливая ее с помощью различных дизайнов и методов стирки, которые стирают грань между винтажом и современностью".

Однако рядовых потребителей, похоже, не особенно впечатлило подобное новшество моды и бросаться покупать комбинезон — пока по крайней мере — явно никто не поспешил:

Gucci denim overalls with grass stains. No. Just, no. pic.twitter.com/hs1SIT7zuj — Becky, Baroness of Bunzy (@BeckyBunzy) September 21, 2020

"Джинсовый комбинезон Gucci с пятнами травы. Нет, просто нет". — @BeckyBunzy "Я получаю больше пятен от травы, как пригородный садовник, чем эти спортивные комбинезоны от Гуччи. Если они берут так много, по крайней мере, мы заслуживаем немного свиного навоза и пятен тракторного масла", — @MaryDudasik1 Мы достигли пика глупости……Gucci продает запачканные травой джинсы, комбинезоны за 1200 долларов и выше — @autodog5150

Многие люди также предлагали более дешевые альтернативы для тех, кто хочет иметь одежду, похожую на новую одежду, рекламируемую Gucci:

"Ты можешь сказать мне, что я не понимаю моды, но давай! 1200 долларов за испачканные травой джинсы и 1400 долларов за комбинезон? Гудвилл + футбольное поле = то же самое 😂 Gucci 😂" — @phsidefender

You can tell me I don't *GET* fashion, but come on! $1200 for grass-stained jeans and $1400 for overalls? Goodwill + soccer field = same thing 😂 Gucci 😂 pic.twitter.com/oHqYbSz8ww — Jeff Yabumoto (@phsidefender) September 22, 2020

Другие сразу же ухватились за возможность избавиться от своих старых нарядов, заработав деньги на новом "модном веянии":

If you are thinking about buying these (coughcoughfuckinhidiotcough) I’ll sell you a pair of old fucked up Liberty overalls for $2000 so you can sit back and laugh at all those poors in their shitty, cheap ass Gucci overalls. https://t.co/ntiaOx32F7 — JayTee (@BamaJayTee) September 21, 2020

Были и такие, кто считал все это откровенно оскорбительным.

Модный бренд до сих пор никак не отреагировал на бурю в соцсетях.