Итальянский модный дом Gucci стал посмешищем в социальных сетях — пользователи явно не оценили новую идею "экологической" линии бренда.

Поводом для шуток стала новая модель комбинезонов "с фальшивыми травяными пятнами", который стоит $ 1400.

Впрочем, Gucci считает иначе:

Однако рядовых потребителей, похоже, не особенно впечатлило подобное новшество моды и бросаться покупать комбинезон — пока по крайней мере — явно никто не поспешил:

Многие люди также предлагали более дешевые альтернативы для тех, кто хочет иметь одежду, похожую на новую одежду, рекламируемую Gucci:

You can tell me I don't *GET* fashion, but come on! $1200 for grass-stained jeans and $1400 for overalls?

Другие сразу же ухватились за возможность избавиться от своих старых нарядов, заработав деньги на новом "модном веянии":

If you are thinking about buying these (coughcoughfuckinhidiotcough) I’ll sell you a pair of old fucked up Liberty overalls for $2000 so you can sit back and laugh at all those poors in their shitty, cheap ass Gucci overalls. https://t.co/ntiaOx32F7