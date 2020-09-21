В Волгограде судятся из-за перехода на московское время

В Волгограде с момента перехода с московского времени прошло два года. Региональные депутаты отменили это решение, но не все волгоградцы согласились.

"Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после референдума 18 марта 2018 года. В марте 2020 года депутаты инициировали опрос жителей региона по возврату на московское время в день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Более 65% высказались за, против — около 34%. Депутаты облдумы приняли постановление о внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"", — пояснила сторона сторонников времени.

Не все жители Волгограда посчитали целесообразным возвращаться на московское время и подали коллективный иск, под которым стояло 20 подписей. Они обосновали свою претензию тем, что их жизнь стала менее комфортной. Суд рассмотрел иск и отклонил его.

"Суд определил: производство по административному делу по коллективному административному иску… прекратить", — сказала судья, отметив, что постановление облдумы — это законодательная инициатива, которая не нарушает права и свободу жителей региона.

У волгоградцев есть 15 дней на то, чтобы оспорить решение суда.