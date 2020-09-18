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Педофилов нельзя освобождать досрочно, считает детский омбудсмен

Льготные формы отбывания наказания и условно-досрочное освобождение (УДО) должны быть исключены для граждан, совершивших сексуальные преступления над детьми, считает детский омбудсмен Кузнецова.

Педофилов нельзя освобождать досрочно, считает детский омбудсмен

"Возможность освобождения по УДО за хорошее поведение и иные форматы так называемого льготного отбывания наказания должны быть исключены для этой категории осужденных. Для педофилов никаких льготных форм отбывания наказаний, на наш взгляд, быть не должно", — сказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Накануне Кузнецова призвала установить за преступниками, совершившими надругательства над детьми, пожизненный надзор. Она также предложила вести реестр граждан, совершивших насильственные сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Её инициатива нашла общественную поддержку.

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