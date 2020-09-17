Идею омбудсмена создать реестр педофилов поддержали в Совете матерей

Лидер Совета матерей России поддержала идею детского омбудсмена Кузнецовой о создании единого реестра педофилов.

В то же время в организации считают, что при попадании информации о насильнике в открытую базу, жизнь у педофила закончится. Поэтому подчеркнули, что база данных должна быть открыта только для правоохранительных органов, но закрыта для населения.

Сегодня детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала установить за преступниками, совершившими надругательства над детьми, пожизненный надзор.

"Однозначно да. Дети должны быть защищены от таких людей. Здесь вопрос в том, насколько это будет открытый или закрытый реестр, для кого он будет открытый. Всё-таки если смотреть с точки зрения законодательства — человек за одно и то же преступление не может быть наказан дважды. Однажды уже отсидев в тюрьме, он попадает в открытую базу педофилов, на этом его жизнь заканчивается. Поэтому, скорее всего, такая база должна быть, она должна быть доступна для правоохранительных органов, но не открыта для населения", рассказала радиостанции "Говорит Москва" председатель общественной организации "Совета матерей России" Татьяна Буцкая.

Заявление о создании такого списка детский омбудсмен Анна Кузнецова сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области.