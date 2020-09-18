В Тобольске хирурги спасли пациента с "растворённым" кишечником

Хирурги больницы в Тобольске спасли жизнь мужчине, который так запустил свой кишечник, что тот практически растворился.

"Хирурги областной больницы № 3 помогли пациенту с крайне тяжелой патологией. Мужчина обратился с жалобами на острую боль в животе. Его состояние оценивалось как тяжелое. Пациенту оперативно выполнили исследования и диагностировали хроническую язву двенадцатиперстной кишки", — говорится в сообщении департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациент настолько запустил свою болезнь, что удивил многое видавших опытных специалистов.

"В стенке толстого кишечника обнаружили множество сквозных отверстий, а сам орган был поражен обширным некрозом. Пострадали и близлежащие органы — печень, поджелудочная железа, а желчные протоки охватил хронический рубцовый процесс. Объём поражений оказался настолько обширным, что технически было невозможно ушить все повреждения стенки толстого кишечника. Орган практически "растворился" — настолько язвы разъели его стенки", — рассказал завотделением гнойной хирургии Игорь Амелин.

Первая операция прошла успешно, через некоторое время пациенту предстоит перенести восстановительную операцию на толстом кишечнике.