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Коммунисты: Брежнев заслуживает Нобелевскую премию

Коммунистическая партия Росси считает, что Нобелевской премии могут быть удостоены не только живые люди. Некоторым стоило бы присуждать её посмертно. К примеру, этого достоин Леонид Ильич Брежнев.

Коммунисты: Брежнев заслуживает Нобелевскую премию

"Мы направили обращение в Нобелевский комитет в Стокгольме, в котором предлагает им изменить правила присуждения этой премии. Норма о том, что кандидатов необходимо выбирать только из числа ныне живущих, очень сильно сужает рамки поиска и критериев и приводит иногда к очень странным предложениям с мест. Между тем, из жизни ушли много общественных деятелей, ученых и писателей, которые не получили Нобелевскую премию по чистому недоразумению", — сказал член партии КПРФ.

"Наверное, все с этим согласятся. Брежнев — это сокращение ядерного оружия, Хельсинкское соглашение, взаимное признание ГДР и ФРГ и многое другое. Жаль, что при жизни Леониду Ильичу этой награды не досталось. Однако теперь Нобелевский комитет может исправить эту оплошность и, изменив правила присуждения премии (тем более что премия уже несколько раз присуждалась умершим людям) наградить выдающегося общественного деятеля ХХ века", — подчеркнул он.

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