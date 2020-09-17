Белгородский губернатор Евгений Савченко, срок полномочий которого заканчивается в 2023 году, решил досрочно уйти в отставку. Он написал об этом заявление президенту Владимиру Путину.
"Евгений Савченко проинформировал о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Стало известно, что Евгения Савченко, который на своём посту находится с 1993 года, может сменить Денис Буцаев. Его недавно назначили первым замом губернатора. Ранее он возглавлял компанию "Российский экологический оператор" (РЭО).
"22 сентября на первом заседании облдумы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями представителем от регионального законодательного собрания в Совете Федерации. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос о назначении врио губернатора Дениса Буцаева, первого заместителя главы региона", — говорится в сообщении.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.