Белгородский губернатор подал в отставку и может попасть в Совфед

Белгородский губернатор Евгений Савченко, срок полномочий которого заканчивается в 2023 году, решил досрочно уйти в отставку. Он написал об этом заявление президенту Владимиру Путину.

"Евгений Савченко проинформировал о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стало известно, что Евгения Савченко, который на своём посту находится с 1993 года, может сменить Денис Буцаев. Его недавно назначили первым замом губернатора. Ранее он возглавлял компанию "Российский экологический оператор" (РЭО).