Администрация Сочи рассказала, что в городе будет открыт первый центр, где дети смогут изучать IT-технологии и цифровую грамотность. Этот центр станет первым в своём роде в данном регионе.
"В Сочи откроют первый в крае Центр цифрового образования "IТ-куб". Открытие запланировано 1 октября. Здание, построенное в 1910 году, уже капитально отремонтировано: строители полностью заменили коммуникации и инженерное оборудование, сейчас завершают работы по внутренней отделке помещений", - говорится в сообщении администрации Сочи.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.