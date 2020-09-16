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Памятник вместо Ленина: предложение американскому художнику от КПРФ

Депутат от партии КПРФ Александр Ющенко сказал, что вместо того, чтобы покупать тело Владимира Ильича, художник из Америки может просо создать памятники вождю. Притом, он волен создать их такими, какими ему подсказывает его видение художника.

"Наверное, американский художник не совсем знаком с законодательством нашим. Захоронение Ленина на Красной площади — это решение съезда высшего органа, поэтому такого рода предложения даже не могут быть обсуждаемы. Поэтому я предложу этому художнику изваять, создать, используя свое художественное видение, серию памятников и установить их на центральных площадях американских городов", — сказал Ющенко РИА Новости.

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