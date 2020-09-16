Памятник вместо Ленина: предложение американскому художнику от КПРФ

Депутат от партии КПРФ Александр Ющенко сказал, что вместо того, чтобы покупать тело Владимира Ильича, художник из Америки может просо создать памятники вождю. Притом, он волен создать их такими, какими ему подсказывает его видение художника.