Лидер ЛДПР Владимир Жириновский похвалил Союз архитекторов России за новую инициативу.

Ранее объединение объявило конкурс на новую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина.

"Союз архитекторов предлагает придумать вариант нового предназначения Мавзолея — молодцы. Убрать все захоронения, слово "Ленин" употреблять не надо, русское слово, всё, и перенести по месту захоронения родственников", — утверждает политик.

"Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, хоккей, ярмарки, праздники, концерты, Новый год, — и кладбище. Поэтому очистить всё и не выдумывать, что это кому-то дорого, никто же не уничтожает захоронения, а переносит", — добавил Жириновский.