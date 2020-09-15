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Пашаев назначил виновного за приговор Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев, выступавший защитником актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы, назвал имя того, кто, по его мнению, "виновен в суровом приговоре".

Пашаев назначил виновного за приговор Ефремову

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей сыну погибшего Сергея Захарова.

В эфире НСН Пашаев заявил, что его подзащитный мог бы получить условный срок, если бы не адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"У меня с ним (Добровинским) настолько испортились отношения, что мы даже руки друг другу не жали. Если бы адвокатом потерпевших был другой человек, то не было бы такого шоу. Дело в том, что ДТП — преступление специфическое, там судьбу виновника решают только потерпевшие. Мы бы попросту решили вопросы с ними, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года", — говорит адвокат.

К слову, оказавшись в СИЗО, Ефремов, наконец, принял решение: Пашаев больше не будет представлять его интересы.

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