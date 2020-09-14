На имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина из Госдумы направили обращение с просьбой ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы на автомагистралях.
"Эксперты отметили огромное количество небезопасных пешеходных переходов, проходящих через четыре, шесть и даже восемь полос движения, не оборудованных освещением, подходами, островками безопасности. Речь идет о дорогах с разрешенным скоростным режимом 90 км/ч и более. На такой скорости не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску", — написал координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ", депутат Госдумы Александр Васильев.
Он считает, что нерегулируемый переход внушает пешеходу ощущение безопасности, но на самом деле в существующем виде они очень опасны.
"Однако, при высоких скоростях отреагировать очень сложно, а на загородных трассах, особенно вечером и ночью, человек на обочине становится невидимкой. На нерегулируемом пешеходном переходе применяться жёлтый мигающий сигнал светофора. Таких "моргалок" ставят много, но обычный светофор с кнопкой, нажав на которую, пешеход может включить красный и остановить движение, стоит не намного дороже, но гораздо безопаснее", — подчеркнул парламентарий.
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