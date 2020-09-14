В Госдуме предложили убрать нерегулируемые пешеходные переходы

На имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина из Госдумы направили обращение с просьбой ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы на автомагистралях.

"Эксперты отметили огромное количество небезопасных пешеходных переходов, проходящих через четыре, шесть и даже восемь полос движения, не оборудованных освещением, подходами, островками безопасности. Речь идет о дорогах с разрешенным скоростным режимом 90 км/ч и более. На такой скорости не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску", — написал координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ", депутат Госдумы Александр Васильев.

Он считает, что нерегулируемый переход внушает пешеходу ощущение безопасности, но на самом деле в существующем виде они очень опасны.