Ульяновский губернатор предложили в дополнение к материнскому ввести отцовский капитал для многодетных пап.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу", — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов , добавив, что отцовский капитал планируется сделать частью нового приоритетного регионального проекта "Многодетный регион".

Морозов также предложил продумать меры поддержки для женщин, которые рожают после 40 лет.

"Долгое время акцент в поддержке рождаемости мы делали на мерах поддержки женщин в возрасте до 35 лет. Считаю, что эти возрастные рамки надо расширять. Мы должны продумать действенные меры поддержки для любой женщины, желающей материнства. Тем более, что сейчас все больше женщин, принимающих на себя ответственное решение сохранения беременности и рождения ребенка после 40 лет. Думаю, что для этих женщин нужно предусмотреть материальные и нематериальные меры поддержки", — также заявил Морозов.