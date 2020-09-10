Второй круг пришлось сделать самолёту российской авиакомпании из-за возникшей нештатной ситуации в петербургском аэропорту Пулково.

"Выбежавшая на взлетно-посадочную полосу собака помешала приземлиться в аэропорту Пулково самолету Москва — Санкт-Петербург, после чего борт сделал второй круг и успешно осуществил посадку", — сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Подробности инцидента рассказал представитель авиатранспортного предприятия.

"В 8.41 самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, при заходе на посадку ушел на второй круг. Причиной стало сообщение о нахождении в районе взлетно-посадочной полосы собаки. Проверка не обнаружила животных на полосе. После осмотра и обеспечения безопасности самолет успешно приземлился в 08:52 мск", — рассказал сотрудник аэропорта.