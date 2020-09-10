Дочерняя структура Сбербанка провела опрос россиян и выяснила, какое авто могут себе они позволить, на что обращают внимание при выборе машины.
"87% россиян могут приобрести только авто с пробегом, при этом обращают внимание на его техническое состояние и участие в ДТП. При выборе нового автомобиля ключевыми факторами становятся стоимость и комплектация — 61 и 54% соответственно. Акции и спецпредложения, а также стоимость техобслуживания оказались важны для 25% автолюбителей", — говорится в исследованииях маркетплоейса "Сберавто".
Главное при выборе подержанного авто, россияне считают его техническое состояние. Наиболее дотошные в этом вопросе мужчины старше 45 лет.
"Выбирая автомобиль с пробегом, россияне чаще всего обращают внимание на техническое состояние — это важно для 50% опрошенных. Не менее важными факторами при выборе являются: история ДТП (48%), пробег авто (46%) и стоимость (45%). Для 37% респондентов является важным количество владельцев по ПТС. На состояние кузова и ЛКП обращают внимание треть автолюбителей. Наиболее внимательно к выбору автомобиля с пробегом относятся мужчины старше 45 лет", — отмечают авторы опроса.
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