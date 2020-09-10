87 процентов россиян могут купить только подержанные автомобили

Дочерняя структура Сбербанка провела опрос россиян и выяснила, какое авто могут себе они позволить, на что обращают внимание при выборе машины.

"87% россиян могут приобрести только авто с пробегом, при этом обращают внимание на его техническое состояние и участие в ДТП. При выборе нового автомобиля ключевыми факторами становятся стоимость и комплектация — 61 и 54% соответственно. Акции и спецпредложения, а также стоимость техобслуживания оказались важны для 25% автолюбителей", — говорится в исследованииях маркетплоейса "Сберавто".

Главное при выборе подержанного авто, россияне считают его техническое состояние. Наиболее дотошные в этом вопросе мужчины старше 45 лет.