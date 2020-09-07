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Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз

Общество

В законопроекте об ответственности за разглашение служебной тайны штрафы увеличены в десять раз.

Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз

"Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат. Нынешний размер штрафов, предусмотренных статьей 13.14 КоАП, составляет 500-1000 рублей для граждан и 4-5 тыс. для должностных лиц", — рассказал один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По его мнению депутата, нынешние штрафы не являются сдерживающим фактором для желающих "слить" служебную информацию.

"Ущерб от разглашения подобной информации может исчисляться не то, что тысячами рублей — миллионами рублей. И может повлечь даже более серьезные последствия не только в виде материального ущерба. С точки зрения профилактического воздействия норма должна быть гораздо строже", — сказал Вяткин, отметив, что законопроект распространяется на всех должностных лиц, а не только на сотрудников отдельных ведомств.

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