Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз

В законопроекте об ответственности за разглашение служебной тайны штрафы увеличены в десять раз.

"Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат. Нынешний размер штрафов, предусмотренных статьей 13.14 КоАП, составляет 500-1000 рублей для граждан и 4-5 тыс. для должностных лиц", — рассказал один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По его мнению депутата, нынешние штрафы не являются сдерживающим фактором для желающих "слить" служебную информацию.