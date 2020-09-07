Эксперт рассказал, какие деньги могут взыскать с заблудившихся туристов

Туристов, заблудившимися в горах Сочи наказывать не будут, но могут заставить оплатить вертолёт, который был задействован для поиска группы.

Ранее сообщалось, что в Сочи потерялась группа из Твери из 11 человек, в которой было восемь детей.

"Ничего им не грозит. По конституции нашего государства, мы имеем право передвигаться по территории вдоль, поперек и по диагонали. Если мы регистрируемся в МЧС, его структурах или других органах, то это наша личная инициатива, направленная на самосохранение. И 90 процентов, я не побоюсь этого слова, не регистрируются. В районе, где потерялась группа, крутые горы и узкое ущелье. Поэтому неудивительно, что сотовой связи там не было, туристы не могли связаться с родственниками. В местности, по которой они шли, нет ничего сложного, погибнуть там нужно умудриться, к тому же и диких зверей там нет, погода нормальная", - рассказал бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

Он отметил, что по вертолёту будут разбирательства. В худшем случае туристам придётся оплатить его вылет для поисковых работ.