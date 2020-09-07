Большинство россиян (82 процента) не горят желанием переехать в другую страну, выяснил при опросе ВЦИОМ.
"Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые россияне старше 34 лет: 35-44 лет — 78%, 45-59 — 90%, 60 и старше — 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18-24 лет — 38%.Готовность реализовать планы по переезду в течение ближайших пары лет) подтвердили 11% от числа тех, кто хочет переехать (16%). С 2017 годла эта доля снизилась на 6 процентов", — омечается в результатах исследования.
Из желающих переехать в другую страну чаще учат иностранные языки (29%), советуются с уехавшими (21%), ищут информацию о стране переезда (16%) или копят деньги (16%).
"Основные причины принятия решения о переезде, по словам 16% потенциальных эмигрантов: более высокий уровень жизни/зарплат/пенсий/пособий в зарубежных странах (50%, -6 п. п. с 2019 г.); неудовлетворенность современной политикой властей (22%); законодательные аспекты (17%); социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%). В целом каждый второй россиянин считает, что эмиграция — это нечестный, непатриотичный поступок (51%)", — говорится в исследовании.
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