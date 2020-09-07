ВЦИОМ изучил эмиграционные настроения россиян

Большинство россиян (82 процента) не горят желанием переехать в другую страну, выяснил при опросе ВЦИОМ.

"Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые россияне старше 34 лет: 35-44 лет — 78%, 45-59 — 90%, 60 и старше — 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18-24 лет — 38%.Готовность реализовать планы по переезду в течение ближайших пары лет) подтвердили 11% от числа тех, кто хочет переехать (16%). С 2017 годла эта доля снизилась на 6 процентов", — омечается в результатах исследования.

Из желающих переехать в другую страну чаще учат иностранные языки (29%), советуются с уехавшими (21%), ищут информацию о стране переезда (16%) или копят деньги (16%).