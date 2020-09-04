Безработный вундеркинд: гениальная девочка оказалась не у дел

В одном из российских городов девушка-гений не смогла устроиться на работу, которая была ей очень нужна. Ей не помогли ни её образование, ни умственные способности, ни какие-либо заслуги. Вся проблема была в её возрасте. Алине отказывали всякий раз, когда узнавали, сколько ей лет. Хотя это нарушение Трудового кодекса РФ.

"Меня не берут ни на какую работу, потому что нет 18 лет, — в отчаянии написала девушка в соцсетях. — Президент нашей страны говорит, что трудоустройство возможно с 16 лет, но меня почему-то в 17 с образованием и многочисленными достижениями не берут даже мыть полы в подъездах! А ведь кормить себя и оплачивать жилье как-то нужно, родители уже старые. И как это сделать?"

Сейчас ситуация с поиском работы, к счастью, разрешилась.