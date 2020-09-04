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Безработный вундеркинд: гениальная девочка оказалась не у дел

Общество

В одном из российских городов девушка-гений не смогла устроиться на работу, которая была ей очень нужна. Ей не помогли ни её образование, ни умственные способности, ни какие-либо заслуги. Вся проблема была в её возрасте. Алине отказывали всякий раз, когда узнавали, сколько ей лет. Хотя это нарушение Трудового кодекса РФ.

Безработный вундеркинд: гениальная девочка оказалась не у дел

"Меня не берут ни на какую работу, потому что нет 18 лет, — в отчаянии написала девушка в соцсетях. — Президент нашей страны говорит, что трудоустройство возможно с 16 лет, но меня почему-то в 17 с образованием и многочисленными достижениями не берут даже мыть полы в подъездах! А ведь кормить себя и оплачивать жилье как-то нужно, родители уже старые. И как это сделать?"

Сейчас ситуация с поиском работы, к счастью, разрешилась.

"Вопросом трудоустройства Алины Беляевой занимались специалисты центров занятости Самары и Красноярского района, — рассказали в Минтруда, занятости и миграционной политики региона. — Для девушки подобрали несколько вакансий. Это лаборант на предприятии ООО "Красноярское молоко" с зарплатой от 25000 рублей, инженер-химик на Самарском заводе катализаторов в Новосемейкино с зарплатой 17-20 тысяч и химик-технолог в ООО "Гармония" (Самара) с зарплатой от 25 тысяч рублей. По результатам проведенной работы Алина трудоустроена лаборантом на предприятие ООО "Красноярское молоко", договор заключен 3 сентября."

 

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