Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об успехе принятых мер по остановке распространения коронавируса. Он заявил, что заболеваемость почти купирована. И обнародовал точные цифры, согласно официальной статистике по республике.

"Всего в регионе от коронавируса скончалось 39 человек, подтвержденных случаев заражения на сегодняшний день — 619, а количество коек, предназначенных для "ковид"-пациентов, свободно на 70%. Такие показатели, приведенные в ходе совещания правительства ЧР, говорят о том, что нам удалось сдержать стремительное распространение болезни, добиться минимального количества смертей от "ковида". При этом мы полностью готовы к любому развитию ситуации", — написал Кадыров.