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Загадки Курилов не дают покоя министру обороны

Общество

Курильские острова до сих пор полны тайн и загадок. Ими интересуется множество людей. В том числе и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, например, он поделился, что на острове Шумшу есть разрушенная лаборатория. По словам министра, это большая загадка, так как японцы скрывают информацию об этом. А министр очень хотел бы узнать все ответы.

"На Шумшу огромное количество загадок, там были какие-то лаборатории, потому что обнаружено огромное количество битой лабораторной посуды, кабели, остатки серьёзной энергетики", — рассказал Шойгу.

"Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать", — признался глава Русского географического общества.

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