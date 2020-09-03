Загадки Курилов не дают покоя министру обороны

Курильские острова до сих пор полны тайн и загадок. Ими интересуется множество людей. В том числе и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, например, он поделился, что на острове Шумшу есть разрушенная лаборатория. По словам министра, это большая загадка, так как японцы скрывают информацию об этом. А министр очень хотел бы узнать все ответы.