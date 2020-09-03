Курильские острова до сих пор полны тайн и загадок. Ими интересуется множество людей. В том числе и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так, например, он поделился, что на острове Шумшу есть разрушенная лаборатория. По словам министра, это большая загадка, так как японцы скрывают информацию об этом. А министр очень хотел бы узнать все ответы.
"На Шумшу огромное количество загадок, там были какие-то лаборатории, потому что обнаружено огромное количество битой лабораторной посуды, кабели, остатки серьёзной энергетики", — рассказал Шойгу.
"Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать", — признался глава Русского географического общества.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.