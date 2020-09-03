В Республике Саха (Якутия) обвинили в мошенничестве на сумму свыше 70 млн рублей руководство фонда, который получал бюджетные средства на развитие туризма и малого бизнеса.
"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" и её заместителя. Общая сумма хищений составила свыше 70 млн рублей… Данные лица незаконно получили от коммерческой организации денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Деньги, которые похитили функционеры предназначались на развитие туризма в республике. Всего задержаны шесть человек.
"В рамках расследования дела задержаны шесть человек, в отношении которых будет избрана мера пресечения, проведено более 10 обысков. По данным следствия, гендиректор и ее заместитель в сговоре с иными лицами похитили бюджетные средства, выделяемые фонду федеральным и региональным министерствами экономического развития на мероприятия целевой программы "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы". Денежные средства перечислялись подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа", — объяснили в СК.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.