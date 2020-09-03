В Якутии пропали 70 млн рублей, предназначенных на развитие туризма

В Республике Саха (Якутия) обвинили в мошенничестве на сумму свыше 70 млн рублей руководство фонда, который получал бюджетные средства на развитие туризма и малого бизнеса.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" и её заместителя. Общая сумма хищений составила свыше 70 млн рублей… Данные лица незаконно получили от коммерческой организации денежные средства в сумме 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

Деньги, которые похитили функционеры предназначались на развитие туризма в республике. Всего задержаны шесть человек.