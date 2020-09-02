Лазар назвал число евреев РФ, которое в разы отличается от официального

Главный раввин России полагает, что в России проживает более 1 млн евреев, хотя по переписи населения их менее 160 тысяч. Остальные "ещё не признались", считает Берл Лазар.

Согласно данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году, в России проживает 156 801 еврей. 762 человека указали свою национальность как горские евреи. 90 человек назвались крымчаками или крымскими евреями, 78 — грузинскими и 32 — среднеазиатскими.

Проект "Тора в каждый дом" разработали в период пандемии COVID-19 для распространения Торы среди российских евреев.