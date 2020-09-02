Главный раввин России полагает, что в России проживает более 1 млн евреев, хотя по переписи населения их менее 160 тысяч. Остальные "ещё не признались", считает Берл Лазар.
Согласно данным Всероссийской переписи населения, которая прошла в 2010 году, в России проживает 156 801 еврей. 762 человека указали свою национальность как горские евреи. 90 человек назвались крымчаками или крымскими евреями, 78 — грузинскими и 32 — среднеазиатскими.
Проект "Тора в каждый дом" разработали в период пандемии COVID-19 для распространения Торы среди российских евреев.
"Наша цель в распространении Торы — это до миллиона экземпляров. Уверен, что в России больше миллиона евреев. К сожалению, как было сказано, "не все ещё признались", есть те, кто еще скрывают свое еврейство или даже сами, может быть, о том не знают, что, например, бабушка была еврейка, — сказал главный раввин России Берл Лазар на пресс-конференции, посвященной запуску проекта "Тора в каждый дом" в московском издательстве "Книжники".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.