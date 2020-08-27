Врио архангельского губернатора пригрозил судом за работы на Шиесе

Врио главы региона встретился с жителями посёлка, которые активно протестовали против строительства мусорного полигона.

"Совершенно ожидаемо, что главный вопрос, который волнует людей, — это закрытие полигона Шиес. Вопрос острый, болезненный и, конечно, граждане постоянно возвращаются к тому этапу. Доверие к власти подорвано, и я прекрасно понимаю, почему здесь не верят словам", — написал в своем Telegram-канале врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Он отчитался о мероприятиях, которые сделали для закрытия мусорного полигона на станции Шиес.

"Во-первых, мы исключили проект из перечня приоритетных инвестиционных проектов, во-вторых — не дали перевести эти 15 гектаров земли в земли промназначения, а значит, там уже невозможно строить полигон; и, в-третьих, согласовали проект рекультивации лесного участка, переданного под строительство. После технической рекультивации должны восстановить все зелёные насаждения", — пояснил Цыбульский.

Губернатор высказался о необходимости более активной рекультивации территории, пообещав обратиться в суд с иском о понуждении к выполнению работ.