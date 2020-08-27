Экраны смартфонов нового поколения имеют массу достоинств. Но и недостатки тоже есть. К примеру, во время использования может возникнуть головная боль, ощущение сухости в глазах и прочие неприятности. Специалист объяснил, что проблему можно устранить, если максимально увеличить яркость дисплея.

"Фактически яркость на OLED-экранах всегда равна ста процентам, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", — объясняет эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.