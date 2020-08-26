Дмитрий Дибров рассказал, как он чувствует себя после перенесенного несколько месяцев назад инсульта.
Телеведущему стало плохо на премьере фильма "Октябрь". После чего он ушел в длительное лечение. Сейчас с ним все хорошо, и зрители могут увидеть его в шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.
Сам ведущий комментирует свое состояние так: "Раньше поднимал рюмку с алкоголем, а теперь с пилюлями".
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.