Снова в школу: Грета Тунберг возвращается к учёбе

Грета Тунберг, прославившаяся на весь мир гневными речами против экополитики мировых лидеров, в этом году вернётся за парту. Её академический отпуск подошёл к концу. И юной активистке снова придётся продолжить своё обучение.

"Мой академический год закончился, и так здорово снова вернуться в школу!" — написала Тунберг в Instagram.

Напомним, что 16-летняя шведка в прошлом году активно призывала спасать экологию и нашу планету. А также яро порицала то, что мировые лидеры никак не заботятся об экологии. Более того, Грета выразила радость по поводу того, что мир объяла пандемия. Якобы это, по мнению школьницы, в разы улучшило нашу экологию.