Как вернуть деньги в случае недоплаты пенсии?

Восстановить свои пенсионные права в случае ошибки при начислении пенсий вполне возможно, считают в Совете Федерации.
"В первую очередь, нужно прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление. Если с первой попытки, на взгляд гражданина, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретировали, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации. Ни одно письмо не остается без внимания ", — заверил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Он подчеркнул, что ошибки при начислении пенсий являются рядовыми недочетами в рабочими.
"В случае если наличие ошибки подтверждается, перерасчет делается в пользу заявителя. Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты", — заключил сенатор.
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