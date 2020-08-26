Как вернуть деньги в случае недоплаты пенсии?

Восстановить свои пенсионные права в случае ошибки при начислении пенсий вполне возможно, считают в Совете Федерации.

"В первую очередь, нужно прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление. Если с первой попытки, на взгляд гражданина, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретировали, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации. Ни одно письмо не остается без внимания ", — заверил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Он подчеркнул, что ошибки при начислении пенсий являются рядовыми недочетами в рабочими.