ЕГЭ по обществознанию сдал в этом году 73-летний пенсионер в Свердловской области. Мужчина сдаёт экзамены четвертый или пятый год подряд.
"Традиционный 73-летний участник в этом году сдавал ЕГЭ в четвертый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании. Возможно, это было связано с минимизацией взаимодействия с другими участниками в связи с противоэпидемической ситуацией. Возможно, есть какие-то другие причины", — сообщила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.
В 2020 году 128 выпускников свердловских школ сдали один из экзаменов на 100 баллов, а восемь учеников получили такой же результат по двум предметам.
"Всего в этом году ЕГЭ в регионе сдавали более 17 тысяч человек, в том числе более 100 жителей других областей — те, кто был вынужден остаться в Свердловской области по причинам, связанным с эпидемиологической обстановкой", — говорится в сообщении департамента образования области.
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