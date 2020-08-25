В Свердловской области ЕГЭ сдавал 73-летний пенсионер

ЕГЭ по обществознанию сдал в этом году 73-летний пенсионер в Свердловской области. Мужчина сдаёт экзамены четвертый или пятый год подряд.

"Традиционный 73-летний участник в этом году сдавал ЕГЭ в четвертый или пятый раз. Если в прошлые годы его выбор предметов был более широк, то в этом году участник остановился на обществознании. Возможно, это было связано с минимизацией взаимодействия с другими участниками в связи с противоэпидемической ситуацией. Возможно, есть какие-то другие причины", — сообщила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

В 2020 году 128 выпускников свердловских школ сдали один из экзаменов на 100 баллов, а восемь учеников получили такой же результат по двум предметам.