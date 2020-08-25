Джефф Монсон заявил, что помог обманутым дольщикам Подмосковья

Знаменитый американский спортсмен, ставший гражданином России и подмосковным депутатом, рассказал РИА ФАН о своей борьбе за права обманутых дольщиков.

Общественная деятельность доставляет моральное удовлетворении. Эта работа приводит к ощутимым результатам. Проблема обманутых дольщиков будет окончательно решена в ближайшее время. Сейчас это еще не до конца законченный проект, однако мы пытаемся помочь людям, которые вложили свои деньги в недвижимость, купили квартиры, но что-то случилось с застройщиком, ушли инвесторы, и они не могут получить жилье из-за остановки строительства", — заявил боец смешанных единоборств, муниципальный депутат города Красногорска Московской области Джефф Монсон.

По словам Монсонга, для него не являются преградой языковые проблемы при отстаивании прав дольщиков. Напротив, ситуация мотивирует к изучению русского языка.