Молодожены, которые женятся на Яблочный спас (а это 19 августа), получают сладкие подарки от управления ЗАГС в Москве, сообщают АГН "Москва".
Более 300 пар, которые женятся сегодня, получат подарки и специальные поздравления от работников ЗАГСа.
"Для молодоженов подготовили особые поздравительные речи и символические сладкие подарки. Кроме того, молодоженов угостят яблоками, ведь именно зеленое яблоко символизирует начало новой семейной жизни и является символом верности и счастья", — комментируют в управлении.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.