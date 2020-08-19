Московские ЗАГСы дарят молодоженам подарки

Молодожены, которые женятся на Яблочный спас (а это 19 августа), получают сладкие подарки от управления ЗАГС в Москве, сообщают АГН "Москва".

Более 300 пар, которые женятся сегодня, получат подарки и специальные поздравления от работников ЗАГСа.