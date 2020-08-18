Жириновский одобрил программу ГКЧП 1991 года

Предложенная в 1991 году программа ГКЧП была правильной. Комитет проиграл, потому что не смог вывести сторонников на улицы, считает Жириновский.

"Программа действий ГКЧП была совершенно правильной. По ней должна была произойти земельная реформа, люди, наконец, стали бы владельцами земли. Произошли бы постепенные изменения: развивался бы малый бизнес, но промышленность не была бы разворована и остановлена, не было бы расчленения страны, воровской приватизации, войны, беспредела 1990-х", — сказал Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, ГКЧП мог бы победить, если бы его поддержали президент СССР Михаил Горбачёв и члены КПСС.