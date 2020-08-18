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Жириновский одобрил программу ГКЧП 1991 года

Общество

Предложенная в 1991 году программа ГКЧП была правильной. Комитет проиграл, потому что не смог вывести сторонников на улицы, считает Жириновский.

"Программа действий ГКЧП была совершенно правильной. По ней должна была произойти земельная реформа, люди, наконец, стали бы владельцами земли. Произошли бы постепенные изменения: развивался бы малый бизнес, но промышленность не была бы разворована и остановлена, не было бы расчленения страны, воровской приватизации, войны, беспредела 1990-х", — сказал Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, ГКЧП мог бы победить, если бы его поддержали президент СССР Михаил Горбачёв и члены КПСС.

"Комитет обладал большой поддержкой членов КПСС, которых только в Москве было более миллиона человек, а в Советском Союзе — 18 миллионов. Однако ГКЧП не стали, не смогли, не решились. 19 августа 1991 года я лично вышел на Манежную площадь, потом на Пушкинской площади выступал по этому поводу, 19 августа 1991 года мы направили в СМИ заявление Высшего совета ЛДПСС, в котором говорилось о полной поддержке программы ГКЧП, восстановлении действия Конституции СССР на всей территории страны", — заявил глава ЛДПР.

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