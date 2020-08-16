Глава МВД Белоруссии заявил, что протесты проплачиваются из-за рубежа

Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что после того, как ситуация в стране стабилизируется, будут проведены проверки по всем случаям насилия в период беспорядков.

"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", — сказал Караев в ходе своего выступления на митинге на площади Независимости в Минске.

Он отметил, что, "вероятнее всего, все протесты поощряются зарубежными странами и финансируются оттуда". По словам министра, мужчинам платят 30 белорусских рублей за участие, а девушкам — 60, "используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием".