Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нет условий, при которых вода в море прогрелась, поэтому в некоторых регионах страны купальный сезон завершился рано.
"Севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно", — отметил Вильфанд.
Специалист добавил, что закаленные взрослые все еще могут насладиться поездкой на море.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.