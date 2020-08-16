Купальный сезон закончился: вода больше не прогреется

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нет условий, при которых вода в море прогрелась, поэтому в некоторых регионах страны купальный сезон завершился рано.

"Севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно", — отметил Вильфанд.

Специалист добавил, что закаленные взрослые все еще могут насладиться поездкой на море.