Михаил Мишустин обсудил проблемы Камчатки во время встречи с представителями региона. По его словам, молодым семьям полуострова нужна поддержка, высокое качество жизни и помощь.
По словам премьер-министра, жителей до 30 лет в крае не более 60 тысяч, в то время как в 1970-е годы население края насчитывало более 400 человек, треть из которых — молодые люди.
"Та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали строили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", — сказал Мишустин.
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