Председатель правительства хочет вернуть романтику молодёжи Камчатки

Михаил Мишустин обсудил проблемы Камчатки во время встречи с представителями региона. По его словам, молодым семьям полуострова нужна поддержка, высокое качество жизни и помощь.

По словам премьер-министра, жителей до 30 лет в крае не более 60 тысяч, в то время как в 1970-е годы население края насчитывало более 400 человек, треть из которых — молодые люди.