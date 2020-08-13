Диетолог нещадно раскритиковала популярные мифы о похудении

Желающие похудеть обмануты самыми распространенными мифами, которые больше способны навредить организму, чем сделать фигуру стройной. Самой главной иллюзией диетолог считает убеждения худеющих, что им поможет голодание.

"Когда мы голодаем, то ещё больше замедляем обмен веществ, так как организм в стрессе, переходит в режим запаса энергии, и потеря веса происходит за счёт мышечной массы и воды, а совсем не жира. Другим распространенным мифом является запрет на приём пищи после шести вечера. Такой режим питания подходит не всем людям, и излишние ограничения могут лишь навредить организму. Самое главное, это есть вечером легкоусвояемый белок. Например, рыбу и некрахмалистые овощи: помидоры, огурцы, болгарский перец", — объяснила диетолог Анастасия Черных.

Третье заблуждение худеющих состоит в том, что они стараются потреблять обезжиренные продукты. Их производители в рекламе часто говорят о пользе такой продукции, хотя зачастую они оказываются вредными, потому что в них высокая концентрация сахара и крахмала.